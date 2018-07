Byl oplzlý, osahával nás, obvinily kolegyně slavného fotografa Kratochvíla

Informaci přinesl magazín Columbia Journalism Review zaměřující se na dění v médiích ve svém článku Den zúčtování ve fotožurnalismu. Magazín vyzpovídal padesát zaměstnanců agentury VII Photo Agency (název je odvozený od sedmi zakladatelů) a dozvěděl se, že někteří z editorů či fotografů se podle kolegyň během práce dopouštěli „útoků, nežádoucích kroků či komentářů na jejich vzhled“. Mezi nimi i uznávaní tvůrci Antonín Kratochvíl a Christian Rodriguez.

Fotografka Anastasia Taylorová-Lindová připomíná událost ze setkání členů agentury v roce 2014. Stála v dlouhých šatech v hloučku kolegů a Kratochvíl podle ní bez varování vsunul ruku mezi její hýždě a přes oblečení se dotkl její vagíny.

„Nereagovala jsem na to, protože jsem pochopila, že takový druh chování je daň, kterou platím za to, že jako mladá žena vstupuji do odvětví ovládaného muži,“ říká fotografka. „Taky jsem nechtěla být vnímaná jako hysterka, která si na něco stěžuje. A navíc všichni, kterým bych si mohla postěžovat, byli v té chvíli v místnosti s námi, takže to z nich dělalo spoluviníky.“

Podle ní navíc o Kratochvílově chování v rámci pracovního kolektivu každý věděl. Když se potkali poprvé, měl prý za přítomnosti kolegů oplzlý komentář k jejímu poprsí. „Vždy se to dělo před kolegy a přáteli. Všichni to věděli a řekli by jen něco jako – Ach, to je prostě Antonín,“ dodává fotografka.

Podle dalších svědectví obtěžoval Kratochvíl také bývalou členku agentury Stephanie Sinclairovou. V roce 2008, krátce předtím než se k VII přidala, se s Kratochvílem potkala v New Yorku na kávě. „Vsadím se, že to máš ráda do zadku,“ oslovil Sinclairovou a později ji proti její vůli líbal na ústa. Tvrdí to další bývalá členka Lauren Greenfieldová. Sinclairová si údajně nestěžovala, protože členové agentury včetně Kratochvíla museli pro její vstup do kolektivu hlasovat.

Columbia Journalism Review požádal Kratochvíla o vyjádření. V e-mailu odpověděl, že žádné ženy neobtěžoval. „Můžu vám upřímně říct, že všechna tato obvinění jsou nepravdivá. Měli jsme v rámci práce s některými kolegy neshody, ale nic podobného se nestalo,“ napsal. Navíc tvrdí, že Sinclairová jej v roce 2012 pozvala do Prahy. „Kdyby cítila, že jsem ji v minulosti jakkoliv napadal, nezvala by mě na večeři a nechtěla po mně odborné rady,“ dodává.

Agentura VII v reakci na obvinění odstranila stránku Antonína Kratochvíla ze svého webu a jeho jméno rovněž zmizelo ze seznamu, kde byl uvedený jako emeritní člen. Agentura fotografovi pozastavila členství a údajně začala vlastní vyšetřování.

Kratochvíl žije dlouhodobě ve Spojených státech, z Československa emigroval koncem 60. let. Věnuje se hlavně dokumentární tvorbě, za kterou byl několikrát mezinárodně oceněn. V roce 1999 jej časopis American Photo zařadil mezi sto nejvýznamnějších osobností světové fotografie.

