Odmítat koncerty by bylo rouhání, tvrdí Langerová na vlně radosti

Deska Na Radosti, několikrát prodlužované turné k ní a následně aktuálně vydaný záznam koncertu na CD a DVD patří jistě mezi nejzajímavější hudební počiny posledních let. Máte už představu, co budete dělat dál?

Nemám vůbec žádnou představu. Zůstanu věrná tomu, co cítím, a budu se toho držet. Jaká bude další deska, to je otázka.

Dostala mě velkolepost vašeho vystoupení na Colours of Ostrava, a to i odpoledne za světla. Záznam z Fora Karlín jde tedy po vizuální stránce ještě dál?

Bylo to uvnitř, kde je tma a všechny efekty lépe vyznějí. Byly velmi pečlivě připravené, ale kladli jsme důraz na jednoduchost. Doprovázelo to dramaturgii celého koncertu. Mít po delší době koncert s velkou scénou, to byl krásný zážitek.

Cítíte větší nervozitu, když se koncert zaznamenává?

Jenom do té míry, že jsem za celou věc cítila zodpovědnost, ale z písní nebo kapely jsem nervózní nebyla. Šli jsme si to vychutnat i s vědomím, že to bude možná jeden z posledních větších koncertů k desce Na Radosti.

Co vám období s albem Na Radosti dalo?

Neočekávala jsem, že Na Radosti bude mít takový úspěch, stejně jako jsem to nečekala u někdejšího projektu Pár míst. Všechno to bylo myšlené tak, že rok budeme jezdit po koncertech k desce a pak se půjde dál. Ale že to bude náš tříletý dennodenní chleba, to jsem netušila a byla jsem za to hrozně ráda. Uvědomila jsem si, že na tuzemském trhu a i na Slovensku se taková věc může povést.

Překvapil vás úspěch na Slovensku?

Když jsme vyjížděli na Slovensko, nebyli jsme si úplně jistí. Ale naštěstí se tam Na Radosti chytlo, takže jsme se po půl roce i vrátili. Nejdřív jsme nevěděli, jestli někdo vůbec přijde, nakonec to byly úžasné koncerty a já byla velmi spokojená. Slováci tu desku přijímají velmi vřele.

V kontextu desky Na Radosti jste na koncertech upravila i aranže starších písní. Kdo je dělal?

Smyčcové party nebo party pro dechy vytvořil Jakub Zitko. Starší věci jsme se snažili udělat tak, aby to k sobě šlo, ale kontrasty tam jsou vidět. Ostatně dynamika koncertu je na tom hodně postavená.

V prosinci tedy budete mít poslední koncerty k Na Radosti?

Ano, i když jsem totéž říkala už loni, nakonec se to protáhlo. Ale asi bych se rouhala, kdybych nabídky odmítala. Na poslední samostatné koncerty tedy dojde až letos a ještě předtím nás 3. prosince opět ve Foru Karlín čeká velký koncert se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Minulý rok hráli s Tata Bojs, my jsme přislíbili účast letos. Je to zpestření, těším se. Od nového roku máme v plánu krátký odpočinek, ale v létě už si zahrajeme na některých festivalech.

A ještě předtím vystoupíte na rozlučkovém turné Marty Kubišové. Jak to bude vypadat?

Marta mě poprosila, jestli bych s ní nejela. Na to jsem řekla, že ji samozřejmě ráda doprovodím. A to s naprostou pokorou a úctou k ní, takže tam nechci a nebudu exhibovat, jen doplním její repertoár společným duetem. Zahraju pár svých písní, ale jen pomálu. Jsem host a moc se na to těším. Je to výjimečná příležitost být u konce kariéry takhle velké osobnosti.