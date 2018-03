Když Andrew Lloyd Webber slaví, i Deep Purple se pustí do Jesuse

K poctě Lloyda Webbera se přidali umělci zvučných jmen jako Barbra Streisandová, Beyoncé, Gregory Porter či Lana Del Rey. Nechybí samozřejmě ani Madonna, která se zhostila skladeb z muzikálu Evita, konkrétně písně Another Suitcase in Another Hall a spolu s Antoniem Banderasem také duetu Oh What a Circus.

Skladatel Andrew Lloyd Webber na předávání cen Grammy (28. ledna 2018)

Některá jména jsou více než překvapivá. Skladby No Matter What z muzikálu Whistle Down the Wind se ujala irská chlapecká kapela Boyzone. Jazzový zpěvák Gregory Porter se zase pustil do písně Light at the End of the Tunnel z muzikálu Starlight Express. Ještě zajímavější spojení nastalo v případě legendárního díla Jesus Christ Superstar. Píseň Everything’s Alright znají čeští fanoušci pravděpodobně s přeloženým textem jako Vše je tak, jak má být. Ve své pokloně geniálnímu skladateli v ní spojila síly Yvonne Ellimanová, která působila v originálním nastudování muzikálu, se zpěvákem britské hard rockové skupiny Deep Purple Ianem Gillanem.

Každý z nich si potom střihl ještě po jednom kousku sám. S neskrývaným požitkem se tu předvádí další legendární rocker Alice Cooper jako král Herodes. Parádní číslo Heaven On Their Minds (nám opět známé spíš jako Jak ze sna procitám) si dává australský herec a zpěvák Tim Minchin proslavený například jako zhýralý hudebník a parťák Davida Duchovnyho v jedné z řad seriálu Californication.

Tolik k základní verzi kolekce, která se prodává na dvou CD. Deluxe edice přidává knihu a další dva disky, které vesměs obsahují vybrané nahrávky buď úplně původních, nebo jiných pamětihodných nastudování muzikálů.

„Už vybrat skladby z mé téměř padesátileté kariéry muselo dát strašně práce. Ale ta kompilace mi přináší hromadu vzpomínek. Starému skladateli to udělalo velkou radost,“ komentuje kolekci sám Lloyd Webber.