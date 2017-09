VIDEO: Dirigovat nemusí jen člověk. Andrea Bocelli zpíval podle robota

Jméno YuMi jeho strůjci odvodili z anglické fráze já a ty (you and me). Veškeré pohyby, které na koncertě robot předvedl, se naučil od Andrey Colombiniho, kmenového dirigenta filharmonie. Jednalo se tak o kopírování dopředu odpozorovaných pohybů.

„Museli jsme se nějaký čas snažit pochopit, jak se hýbe. Poté, když jsme si k němu našli cestu, šlo to jednoduše. Pružnost jeho rukou je naprosto nepředstavitelná,“ říká Colombini. „Všichni technici byli fantastičtí. Načasovali vše naprosto perfektně, hlavně pokud jde o délku a rychlost gest,“ dodal.

Sám robot není schopný improvizovat a jakékoliv vychýlení z tempa by jeho výkon pokazilo. Celkem Yumi na koncertě dirigoval tři z osmnácti skladeb včetně známé árie La Donna e’ Mobile z Verdiho opery Rigoletto.