Zesnulá zpěvačka Amy Winehouse opět vyrazí na turné, jako hologram

17:59 , aktualizováno 17:59

Když zemřela v roce 2011 v pouhých sedmadvaceti letech, byl to pro hudební svět šok. Talentovaná Amy Winehouse však fanoušky znovu potěší naživo, a to v show, kde se objeví jako hologram. Agentuře Reuters to řekl zpěvaččin otec Mitch Winehouse.