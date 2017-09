Pokladnice hrůzy. Horor v Amityville začne už svou dvanáctou kapitolu

Na podzim roku 1974 se město Amityville na Long Islandu ve státě New York stalo symbolem děsu. Jistý Ronald DeFeo oznámil, že zemřelo šest členů jeho rodiny, načež vyšetřovatelé došli k závěru, že právě on zabil oba rodiče a čtyři sourozence ve věku od devíti do osmnácti let. Drogově závislý mladík se nakonec k činu přiznal, hájil se však přeludy – pušku mu prý té noci přibližně patnáct minut po třetí hodině ráno podala záhadná žena v kápi.



Vydrželi sotva měsíc

Zhruba rok poté se do koloniálního domu po vyvražděné rodině nastěhovali jistí Lutzovi – a podle jejich výpovědi tam zažili tolik hrůzných jevů, že za pouhých osmadvacet dnů zase raději odešli. Realistická verze sice praví, že prostě jen neměli dost peněz na opravy, takže si vymysleli strašidelné historky, nicméně faktem je, že je odvyprávěli spisovateli Jayovi Ansonovi, který pak podle nich napsal knihu Horor v Amityville. Vyšla v roce 1977 a stala se takovou legendou, že kvůli přílivu zvědavců musela být adresa domu úředně změněna.

Kniha se už v roce 1979 dočkala prvního filmového zpracování, ve kterém se potkali James Brolin coby pan Lutz a Rod Steiger v roli kněze, jenž zkusí duchy z domu vyhnat. Následovala další desítka snímků na téma nadpřirozených událostí v Amityville, mezi nimi je asi nejznámější remake z roku 2005 nazvaný 3:15 zemřeš, který vznikl za skromných 17 milionů dolarů a v kinech utržil více než sto milionů dolarů.

Nyní započne hororová legenda svou dvanáctou kapitolu. Jmenuje se Amityville: Probuzení a líčí, jak se matka se třemi dětmi, z nichž jedno je v kómatu, přestěhují do osudného domu. Nemocný chlapec se tu sice začne zázračně uzdravovat, ale současně se objeví děsivá zjevení, odkazující ke krvavé historii.

Symbol hrůzy

Dosud poslední odvozeninou byl rovněž letošní film Amityville Exorcism, ve kterém se pro změnu octli v ohrožení otec s dcerou, protože na opravu jejich sídla se použil stavební materiál z prokletého domu. Zdá se, že stačí stále méně: v jedné z předešlých variací strašil domeček pro panenky, v jiné lampa, v další hodiny.

Nicméně bez ohledu na kvalitu snímků stále platí, že slovo Amityville je pokladnicí hrůzy.