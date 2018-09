Hrajeme v ratejně, na zájezd pojedeme jako Rolling Stones, líčí Voříšková

„Jsme jako jedna bytost, s Eliškou Křenkovou se známe patnáct let, takže je to pro nás jednodušší. Od té doby, co jsme se poprvé viděly, jsme nejlepší kamarádky. Proléváme se do sebe, je to jeden dlouhý monolog,“ přibližuje soulad hereček Voříšková.

Režisér Viktor Tauš totiž ve svém autorském textu obě dívky obsadil do stejné role mladé ženy, která má zkušenosti z dětského domova i pobytu v pasťáku. Postavu Emy Černé režisér vytvořil na základě skutečné dívky, kterou potkal v dobách, kdy sám žil na ulici, a která mu vyprávěla svůj životní příběh. Muselo jít o významné setkání, Tauš po divadelní premiéře plánuje s Amerikánkou ještě film, minisérii a knihu. „Amerika se tu projevuje vlastně jako znak svobody,“ uvažuje Voříšková nad názvem představení, které se na Jatkách bude hrát v blocích.

I díky velikosti holešovického prostoru nabídne Amerikánka divákům nezvyklou scénu. „Viktor Tauš je jedním slovem megaloman. Když mi volal, chtěl dělat sólo v malém divadle, v podstatě židle a scénář v ruce. Skončily jsme na Jatkách, v ratejně, prostoru na obrovském, lesklém, členitém monumentu,“ naznačuje herečka.

„Když pojedeme na zájezd, budeme se muset přesouvat kamiony. Se stavbou. Viktor tvrdí, že jsme v podstatě skončili jako Rolling Stones,“ směje se herečka.