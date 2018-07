Jitřenka žije v Chicagu a vaří Černobohovi večeři, píší Američtí bohové

Třicátník s podivným jménem Stín stříhá metr ve vězení; pomalu se blíží den, kdy má být po třech letech propuštěn. Těší se domů, především za svou stále čekající ženou, ale taky až si konečně napustí teplou vanu. Ve vzduchu však visí nezapuditelná předtucha, že vše nebude tak růžové, jak si to v dlouhých chvílích za mřížemi plánoval.

Tak nějak začínají Američtí bohové, fantasy román amerického spisovatele Neila Gaimana, který si za něj v roce 2002 odnesl většinu žánrových literárních cen. Podle jeho díla byl loni natočen televizní seriál a k rukám českých čtenářů se nyní díky nakladatelství Crew dostává i komiksová verze knihy.

Autor populárního komiksového Sandmana se v Amerických bozích vrátil ke svému oblíbenému tématu – propojení pradávného světa mýtů s dnešní dobou. Hrdina Stín tak poté, co zjistí, že se na svobodě nemá kam vrtnout, přijímá nabídku tajemného pana Středy, aby byl jeho bodyguardem. A náhle se začnou dít věci: v baru u dálnice potká irského skřítka Leprikóna v podobě dvoumetrového zrzavého ochmelky. Jedním z přátel Středy je pak slovanský bůh Černoboh, o kterého se v činžáku na předměstí Chicaga starají tři sestry Zory, symbolizující slovanskou verzi Večernice, Půlnočnice a Jitřenky. Nechybí ovšem ani pan Ibis, jenž notně připomíná egyptského boha Thovta.

Gaiman prostě probral světovou mytologii, vybral nejrůznější postavy a zasadil je do USA počátku současného tisíciletí. Podobně jako u Sandmana i zde se čtenáři dostane několika dějových odboček hluboko do historie, sledujeme objevení Ameriky Vikingy i životní příběh jedné vychytralé viktoriánské dívky, jež se shodou náhod dostala do Nové Anglie. Klasická gaimanovská fantazie, tolik známá ze Sandmana, zde získává o něco realističtější ráz.

O ilustrace komiksové verze se postarali přední američtí tvůrci Scott Hapton a P. Craig Russell. Nyní vydaná kniha s podtitulem Stíny obsahuje devět čísel komiksové série, následovat tedy bude v češtině i druhá sebraná kniha s názvem Můj Ainsel. Bonusem současného vydání je několik stránek ukazujících umělecký proces, jakým kreslíři komiks vytvářeli, a dále návrhy postav a obálek.