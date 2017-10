Zemřel americký rocker a frontman skupiny Heartbreakers Tom Petty

Tom Petty byl na americké hudební scéně činný od první poloviny 70. let, proslavil se především díky účinkování se skupinou The Heartbreakers, kterou vedl a s níž vydal přes desítku alb. Jejich poslední a ceněná deska Hypnotic Eye vyšla v roce 2014. Poslední koncertní turné dokončila kapela před týdnem.



K poznávacím znamením Pettyho hudby patřil zvonivý zvuk dvanáctistrunné kytary Rickenbacker, jakou se proslavil George Harrison a která hrála podobně zásadní roli například v nahrávkách další slavní americké kapely The Byrds.

Celosvětově prodal více než 80 milionů desek a je podepsaný pod hity jako Learning to Fly, Free Fallin’ nebo I Won’t Back Down. V roce 2002 byl uveden do Rokenrolové síně slávy

Petty byl rovněž členem superskupiny Traveling Wilburys, kterou na přelomu 80. a 90. let tvořila hvězdná sestava včetně Boba Dylana, Jeffa Lynna a George Harrisona. S ní vydal dvě desky, na první nazvané Traveling Wilburys Vol. 1 se podílel Roy Orbison, před přípravou druhé, v duchu kapelního humoru pojmenována Vol. 3, zemřel.

Petty zůstal partě věrný. Spolu s Lynnem se podílel například v roce 2002 na pietní koncertu uspořádaném na Harrisonovu počest po hudebníkově úmrtí.