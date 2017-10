Americký rocker Tom Petty v nemocnici bojuje o život po zástavě srdce

Původní informaci přinesla americká televize CBS News s odvoláním na své zdroje. Většinou dobře informovaný americký magazín TMZ však zprávy o úmrtí označil za nepřesné a uvádí, že hudebník byl v pondělí po poledni (u nás v pondělí večer) ještě na přístrojích a jeho stav je vážný. Losangeleská policie zprávu o úmrtí nepotvrdila a omluvila se ta její neúmyslné poskytnutí médiím.

Tom Petty je na americké hudební scéně činný od první poloviny 70. let, proslavil se především díky účinkování se skupinou The Heartbreakers, kterou vede a s níž vydal přes desítku alb. Jejich poslední a ceněná deska Hypnotic Eye vyšla v roce 2014. Poslední koncertní turné dokončila kapela před týdnem.



K poznávacím znamením Pettyho hudby patří zvonivý zvuk dvanáctistrunné kytary Rickenbacker, jakou se proslavil George Harrison a která hrála podobně zásadní roli například v nahrávkách další slavné americké kapely The Byrds.

Celosvětově prodal více než 80 milionů desek a je podepsaný pod hity jako Learning to Fly, Free Fallin’ nebo I Won’t Back Down. V roce 2002 byl uveden do Rokenrolové síně slávy

Petty byl rovněž členem superskupiny Traveling Wilburys, kterou na přelomu 80. a 90. let tvořila hvězdná sestava včetně Boba Dylana, Jeffa Lynna a George Harrisona. S ní vydal dvě desky, na první nazvané Traveling Wilburys Vol. 1 se podílel Roy Orbison, před přípravou druhé, v duchu kapelního humoru pojmenované Vol. 3, zemřel.

Petty zůstal partě věrný. Spolu s Lynnem se podílel například v roce 2002 na pietním koncertu uspořádaném na Harrisonovu počest po hudebníkově úmrtí.