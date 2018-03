Festival Aerodrome završuje program hvězdnou zpěvačkou Lanou Del Rey

Bezmála padesátkrát byla nominována na prestižní hudební ocenění, z čehož šestnáct nominací proměnila ve vítězství. Skladby jako Summertime Sadness, Born To Die či Video Games ovládají rozhlasový éter i televizní reklamy. Její klipy na YouTube vykazují celkově dvě miliardy zhlédnutí. Vyprodává největší koncertní haly a dominuje nejvyhlášenějším hudebním festivalům.

Lana Del Rey - Summertime Sadness

Pro letošní rok zatím dvaatřicetiletá Lana Del Rey potvrdila pouze dvě festivalová vystoupení – na maďarském Szigetu a na Aerodrome Festivalu. Letišti v Panenském Týnci bude kralovat pátečnímu večeru 29. června.

Lana Del Rey, vlastním jménem Elizabeth Woolridge Grant, vyrůstala v New Yorku, kde původně snila o tom, že se stane básnířkou. Po rodičích však „zdědila“ zálibu v hudbě The Beach Boys a Carly Simon, a jakmile se od strýce naučila hrát na kytaru, začala skládat své vlastní skladby a vystupovat s nimi po newyorských barech.

Po eponymním debutu, který v roce 2011 zapadl, zveřejnila singl Video Games, jenž se okamžitě stal internetovou senzací. Následující album Born To Die jen potvrdilo, co mnozí v té době už tušili - zrodila se nová světová hvězda.

Aerodrome Festival se uskuteční na letišti v Panenském Týnci od 28. do 30. června a nabídne celkem dvaatřicet zahraničních umělců - od největších světových hvězd po nejvýraznější objevy posledních let. Návštěvníci se mohou těšit na zvučná jména, jakými jsou Macklemore, Nine Inch Nails, Wiz Khalifa, Limp Bizkit, Stone Sour, Parkway Drive, Portugal The Man nebo Chvrches.

Vstupenky od 1 690 korun za jeden den jsou k dostání na webu festivalu.