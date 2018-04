Skupina ABBA nahrála dvě nové písně. Poprvé po pětatřiceti letech

Popová skupina založená ve Stockholmu v roce 1972, která vyhrála soutěž Eurovize s písní Waterloo a hitparády dobývala i skladbami SOS, Mamma Mia či Dancing Queen, se rozpadla v roce 1983. Nicméně rozhodnutí, že zkusí společné hologramové turné, mělo podle členů skupiny „nečekané následky“.

Jak ABBA napsala ve svém prohlášení, „všichni čtyři jsme cítili, že po pětatřiceti letech by mohlo být zábavné znovu spojit síly a jít do nahrávacího studia. Tak jsme to udělali. A byl to velmi radostný zážitek: jako by se čas zastavil a my byli jenom na krátké dovolené.“

Skupina nahrála dvě skladby a jedna z nich, I Still Have Faith In You, by se měla vysílat prostřednictvím televizních stanic NBC a BBC ještě letos v prosinci. „Možná jsme staří, ale píseň je nová. A to je dobrý pocit,“ vzkázala ABBA, jejíž světové turné v podobě hologramů se plánuje na rok 2019 či 2020.

Podle britského deníku Daily Mail hologramy připravují experti z amerického Silicon Valley za pomoci starých záběrů. Můžou tak zajistit, aby kapela tancovala a vypadala tak jako v roce 1979.

Pokud se turné opravdu uskuteční, bude to šalamounské řešení, jak vyjít vstříc fanouškům na celém světě a zároveň si zachovat osobní komfort. Klavírista kapely Benny Andersson se už dříve nechal slyšet, že odmítli nabídku miliardy dolarů za světovou šňůru. „Mluvilo se tehdy o nějakých sto dvaceti koncertech. To by mi sebralo deset let života, přineslo jen stres a stejně by nakonec byli lidi zklamaní. Všichni jste to cítili stejně,“ prohlásil.

Na místě je samozřejmě námitka, že zklamání může přinést právě hologramové turné jako pouhá náhražka reality. Faktem ovšem je, že ABBA byla vždy lepší na deskách než na koncertech. Takže případný krach podobného podniku by vycházel spíš z nerealistických očekávání.

Obnovenému zájmu o popovou legendu napomohl filmový muzikál s jejími hity Mamma Mia!, v němž hlavní roli vytvořila Meryl Streepová. Všechny hvězdy se vrátí i v pokračování snímku nazvaném Mamma Mia! Here We Go Again, který do našich kin dorazí 19. července.