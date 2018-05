GLOSA: ABBA chce tančit jako zamlada, pomůžou dvojnící ze Silicon Valley

O hologramovém turné legendární kapely se něco málo psalo už loni v létě, nyní dostává jasnější obrysy. Za společný koncert nebo turné celé skupiny, kterou tvoří teď už dva bývalé manželské páry, byli promotéři ochotní „vysolit“ nemalé částky. Hovořilo se až o miliardě dolarů.

ABBA to odmítala, z více či méně logických důvodů. Zpěvačka Agnetha Fältskogová měla ke koncertování negativní vztah už na vrcholu jejich kariéry a klávesista Benny Andersson se nechal slyšet, že si objížděním planety nenechá zničit pár let života. A dodal vcelku pragmaticky, že když by přišli na pódium jako důchodci, lidé by byli tak akorát zklamaní.

Což je tedy aspekt, který by „hologramové“ turné odstranilo. Podle britského deníku The Daily Mail hologramy připravují experti z amerického Silicon Valley za pomoci starých záběrů. Můžou tak zajistit, aby kapela tancovala a vypadala jako v roce 1979. Což je dobré, protože to byla ABBA jednoznačně při síle s tehdy aktuálními hity jako Chiquitita, I Have a Dream nebo koncertně vděčnou vypalovačkou Does Your Mother Know.

Na druhou stranu to může být i obrovský průšvih, protože sebelepší technika nedokáže nahradit atmosféru skutečně živého vystoupení. Ale dá se předpokládat, že hrát bude živá kapela a z nějakého záznamu půjde jen to nezbytné. Další detaily chystaného turné nejsou známé, tedy ani to, která místa projekt příští rok navštíví. Nicméně ABBA zůstává fenoménem i šestatřicet let po svém rozchodu, takže o návštěvníky asi nebude nouze.

Nová nahrávka

Je to ovšem pořád jen šidítko. Možná lákavější než desítky výstav memorabilií, které kolují po světě, a určitě autentičtější než stovky tributových a revivalových kapel, jež se na slávě švédských hvězd přiživují.

Agnetha a Frida si spolu zazpívaly v červnu 2016 na soukromé oslavě

Naštěstí však ABBA chystá něco „opravdového“. V prohlášení pro média potvrdila, že nahrála novou hudbu. Takže jakýsi opatrný comeback, který je na spadnutí, zahrnuje i něco, v čem byla tato partička vždycky skvělá. Ostatně jejich nahrávky za ta čtyři desetiletí nezestárly – a to o něčem vypovídá.

„Všichni čtyři jsme cítili, že po nějakých pětatřiceti letech by mohla být zábava spojit zase síly a vydat se do studia,“ napsala ABBA. „A byl to velmi radostný zážitek: jako by se čas zastavil a my byli jenom na krátké dovolené.“ Skladba I Still Have Faith In You by měla zaznít v éteru ještě do konce roku. A to je skutečně důvod, proč se těšit.