A Life In Music. John Williams znovu nahrál Hvězdné války i Čelisti

Právě filmová série, jejíž mezinárodní den se slaví na „May the 4th“ v narážce na hlášku „May the Force be with you“, zajistila Williamsovi nehynoucí slávu.

Tím ovšem výčet skladatelovy filmografie ani omylem nekončí. Naopak. Na desku nazvanou A Life In Music se dostalo deset skladeb a každá doprovázela jeden z nezapomenutelných snímků.

Jen to nejlepší

John Williams letos v únoru oslavil šestaosmdesáté narozeniny, ale v mnohém možná důležitější milník jej potkal už o měsíc dřív. Po vyhlášení oscarových nominací se totiž ukázalo, že jich za celou svou kariéru obdržel jednapadesát – víc než jakýkoliv jiný dosud žijící umělec. Není tedy divu, že výčet jeho filmových zářezů by byl takřka nekonečný.

Na desku, kterou nově nahrál Londýnský symfonický orchestr pod vedením dirigenta Gavina Greenawaye v britských Air Studios, se vešlo to nejlepší. Hvězdné války tu doplňuje hudba ze snímku Harry Potter a Kámen mudrců, konkrétně téma sovy Hedwiky. Je to mimochodem poprvé, kdy tuto skladbu Londýnský symfonický orchestr hraje, a to navzdory tomu, že jinak s Williamsem spolupracuje už čtyři desítky let. Další premiérou je autorova vlastní aranže hudby ze Schindlerova seznamu pro violoncello místo houslí.

Z dalších známých filmů se posluchači dočkají melodií z Jurského parku, Dobyvatelů ztracené archy, E.T. – Mimozemšťana, Zachraňte vojína Ryana nebo z Čelistí.