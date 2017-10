PRVNÍ DOJMY: Zmizelá, zmučená, zapomenutá. Nezvěstná začne zostra

Poté, co před šesti lety zmizela a byla prohlášena za mrtvou, najdou policistku díky tajemnému telefonátu v lesní chatrči. Ač brutálně mučená, žije - a musí přežít i zjištění, že manžel už přivedl jejich synovi jinou maminku a že z oběti se může stát podezřelou na útěku.

Pro diváky může být lákadlem temné novinky představitelka hlavní role Stana Katicová, známá ze seriálu Castle na zabití či z bondovky Quantum of Solace, pro ctitele žánru je zase zárukou režisér Oded Ruskin, jehož předešlý seriál, špionážní thriller Kfulim, má od fanoušků vysoké hodnocení.

Nezvěstná vzbuzuje jiné podobnosti. Brutalitou týrání připomene severskou Ženu v kleci, s níž sdílí náladu studených barev. Díky postavě domnělého pachatele, jenž však dávno sedí za mřížemi a s detektivy si zálibně pohrává, se zase vybaví Mlčení jehňátek.

Otázkou zůstává, nakolik slibnou krimi může v příštích dílech dozdobit či naopak poškodit její romantická linie. Exmanžel hrdinky, rovněž policista, se sice zatím chová zdrženlivě, ale dá se odhadnout, že s jejím návratem ožijí společné vzpomínky z minulosti šťastné rodinky nejen na domácím videu.

Rekvizity strašení sahají od odřezávání očních víček k důmyslným pastičkám hodným kouzelníka Houdiniho, týmová policejní práce se točí v tradičnějším duchu, počínaje poplácáváním po zádech a konče výpravami do nočních klubů, nočních skladů, za temným obchodem se ženami.

V každém případě má Nezvěstná dobře rozehranou partii ve světě mužů, kam patří bývalý manžel, otec, bratr, syn, kolegové. A že se z traumatu dost rychle oklepe, patří zkrátka k licenci. Divák nemůže čekat šest dílů, než by našla sílu k zdravému naštvání: „Zatímco mě zavřeli do truhly, ty sis to rozdával s jinou!“