PŘÍMÝ PŘENOS: Po úspěchu v Itálii budu vydávat desku v Německu, říká Lenny

11:58 , aktualizováno 8. června 12:27

Zpěvačka Lenny ovládla letošní Ceny Anděl, když proměnila všech pět nominací včetně jedné žánrové. Jaké to je uspět s anglicky nazpívanou nahrávkou? A co si pomyslela, když její singl začala hrát italská rádia? Na to vše odpovídá v diskusním pořadu Rozstřel.