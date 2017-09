Vysvědčení festivalů: Hudební fanoušci milují české kapely. A bazén

Možností, jak hodnotit hudební festivaly, je celá řada. Metalový Brutal Assault byl poprvé v historii zcela vyprodaný, stejně tak Colours of Ostrava, které navíc přivezly premiérově kapelu Midnight Oil či zpěvačku Norah Jones. Pražský Metronome zase nabídl plnohodnotný koncert Stinga. Prostě každá z přehlídek má něco svého, jedinečného, úžasného.

Záleží i na prostředí

Návštěvníci hudebních festivalů mohli jednotlivé akce hodnotit, respektive známkovat stejně jako ve škole od jedničky do pětky, ve dvou kategoriích. První byl samozřejmě hudební program, základ všech letních přehlídek. Druhou známku si každý z velkých festivalů vysloužil za to, jak to vypadalo v areálu, jestli bylo dost stánků s dostatečně rozmanitým občerstvením, dostatek toalet, nedostatek front a tak dále.

Jak čtenáři oznámkovali letní festivaly Fingers Up 1,4

Hrady CZ 1,4 Metronome 2,1

Brutal Assault 2,1

Colours of Ostrava 2,2

Sázavafest 2,4

United Islands 2,5

Masters of Rock 2,5

Benátská 2,5 Rock for People 2,6

Aerodrome 2,7

Krásný ztráty 2,8

Mighty Sounds 2,8

Soundtrack 2,9 Votvírák 3,1

Let It Roll 3,4

Rock for Churchill 3,8 Hip Hop Kemp 4

A zdá se, že prostředí, v němž tráví víkend s hudbou, hraje pro návštěvníky velkou roli. Na první příčku totiž dosáhl komorní festival Fingers Up (hodnocení zde), který kromě stálic tuzemské alternativní scény lákal především na bazén uvnitř areálu. O první místo se dělí s putovní přehlídkou Hrady CZ (hodnocená byla její první zastávka na Točníku), která je postavená na jistotě a velkých jménech české a slovenské scény. Letos to byla kapela Arakain s Lucií Bílou, Richard Müller, No Name nebo Mandrage.

O třetí a čtvrté místo se dělí Metronome Festival, který se konal poslední červnový víkend na Výstavišti v Praze, a přehlídka Brutal Assault, jež letos do pevnosti Josefov v Jaroměři přilákala rekordních 20 tisíc diváků, z nichž tradičně velkou část tvoří cizinci.

Metronome už druhým rokem udržuje naději, že metropole zvládne a ocení festival přivážející aktuální i letité hvězdy.

Přivezl Kasabian, kteří bývají řazeni nejen do britské koncertní špičky, a Stinga, jehož plnohodnotný půldruhé hodiny dlouhý koncert patří k tomu nejlepšímu, co letos na tuzemských pódiích zaznělo. A to nejen na festivalech.

Brutal Assault mohl letos pevnostním zdem děkovat kromě atmosféry i za zadržení větru, když v okolí udeřila bouře. Její epicentrum se areálu akce těsně vyhnulo, i tak musel být z bezpečnostních důvodů na chvíli zastavený program. Ten nabídl skupiny Emperor či Opeth nebo tuzemskou legendu Master’s Hammer.

Poražený Hip Hop Kemp

Každý žebříček má své vítěze, ale také poražené. Tím se letos podle mínění hlasujících návštěvníků stal královéhradecký festival Hip Hop Kemp, obří přehlídka rapové muziky.

Jeho aktuální ročník jistě postihla noční můra všech dramaturgů. A sice skutečnost, že svou účast relativně na poslední chvíli odřekla avizovaná hlavní hvězda, americký raper a herec Common. Hudebník nedorazil ze zdravotních důvodů, fanouškům zaslal omluvné video a pořadatelé stihli sehnat náhradu v podobě hiphopera Mose Defa. Ale co naplat, semínko zklamání už bylo zaseto.

Průměrná známka letos byla 2,62. Pod průměr tak spadly Aerodrome, Krásný ztráty, Mighty Sounds, Soundtrack Poděbrady, Votvírák, Let It Roll a Rock for Churchill. Celkem bylo osmnácti různým přehlídkám uděleno 11 306 hlasů.