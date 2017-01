Nominace na nejhorší film roku mají Batman v Superman i Zoolander 2

Zoolander 2, v němž Ben Stiller navázal na komedii z roku 2001, má devět nominací na Zlatou malinu, Batman v Superman jich získal osm. O pochybnou poctu se s nimi utkají třeba Bohové Egypta, pokračování Dne nezávislosti: Nový útok, Alenka v říši divů: Za zrcadlem nebo u nás neznámý film Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party.



Stiller, který v Zoolanderovi 2 hraje, režíroval jej a podílel se na scénáři, je navržen ve všech třech profesích, spolu s ním mají šanci na anticenu i jeho herečtí kolegové Owen Wilson, Will Ferrell a Kristen Wiigová.

Batman v Superman zase vynesl nominaci oběma titulním představitelům, kterými jsou Ben Affleck a Henry Cavill, jejich kolegovi Jessiemu Eisenbergovi, ale filmu hrozí Zlatá malina i za nejhorší režii a scénář.

Pořadatelé rozšířili počet nominovaných v každé kategorii z běžných pěti na šest s odůvodněním, že rok 2016 byl bohatý na „úrodu odpadu“. Nominace postihly i takové hvězdy, jako jsou Robert De Niro, Julia Robertsová, Naomi Wattsová, Johnny Depp, Will Smith, Keira Knightleyová či Helen Mirrenová.

Zvláštní kategorii Zlatách malin tvoří nejhorší kombinace, kam vedle Supermana s Batmanem pronikli „libovolní dva bohové či smrtelníci“ z Bohů Egypta, Depp a „jeho nechutný kostým“ z Alenky za zrcadlem či celá sestava vážených herců ze srdceryvného díla Collateral Beauty: Druhá šance.

