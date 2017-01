Zemřela herečka Nora Cífková, komtesa Hortensie z protektorátní Babičky

15:56 , aktualizováno 15:56

V australském Melbourne zemřela česká herečka Nora Cífková-Novotny. Bylo jí 96 let. Informaci iDNES.cz potvrdil s odkazem na rodinu filmový historik Miloš Fikejz. Hereččina krátká kariéra začala na konci 30. let. Po roce 1968 emigrovala do Austrálie.