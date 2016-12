Zemřela Debbie Reynoldsová, hvězda Zpívání v dešti a matka princezny Leiy

Zprávu jako první přinesly internetové stránky publikací TMZ a Variety. Syn Reynoldsové Todd Fisher pak úmrtí potvrdil agenturám AP a Reuters z losangeleské nemocnice Cedars-Sinai Medical Center, kam jeho matku odpoledne odvezla ambulance.

„Je to pravda, je teď s Carrie,“ řekl Fisher. Dodal, že stres z dceřiny smrti byl pro jeho matku „až příliš“. „Řekla, ́chci být s Carrie ́, a pak zesnula,“ uvedl Fisher.

Přední dáma hollywoodských muzikálů 50. a 60. let přijela ve středu do domu svého syna v Beverly Hills, aby domluvila dceřin pohřeb, uvedl TMZ. Po 13. hodině místního času někdo v domě zavolal záchrannou službu a ta ji odvezla do nemocnice, napsala média.

Hrála po boku Sinatry i Freda Astaira

Reynoldsové nebylo ani dvacet, když v roce 1952 zazářila v muzikálu Zpívání v dešti po boku Gena Kellyho. V roce 1964 získala nominaci na Oscara za nejlepší herečku za roli v muzikálu The Unsinkable Molly Brown o osudech ženy, která přežila potopení Titaniku. Objevila se v desítkách filmů, v nichž hrála po boku Kellyho, Franka Sinatry, Tonyho Curtise nebo Freda Astaira.

Carrie Fisherová zemřela v úterý ve věku šedesáti let následkem pátečního infarktu. Narodila se 21. října 1956 Debbie Reynoldsové a zpěváku Eddiemu Fisherovi, kteří se rozvedli dva roky po jejím narození. Rozvod Reynoldsové a Fishera spolu s jeho následným vztahem a svatbou s herečkou Elisabeth Taylorovou se na konci 50. let stal každodenní potravou bulvárních médií. Nevalně dopadla i další dvě manželství Debbie Reynoldsové.

V roce 1960 se vdala za obuvnického magnáta Harryho Karla, manželství ale skončilo katastrofou, když herečka zjistila, že Karl prohrál v hazardu celé její jmění a uvrhl ji do dluhů. Stejně špatně dopadlo i třetí manželství s podnikatelem Richardem Hamlettem z roku 1984. V posledních letech se alespoň smířila s prvním manželem Eddiem Fisherem, s nímž občas společně vystupovala.

Reynoldsová i v pozdním věku vystupovala se svým představením po celých Spojených státech. Objevovala se rovněž pravidelně v televizních pořadech, například v sitkomech Roseanne nebo Will a Grace, a napsala několik knih pamětí.

V poslední době bylo její zdraví chatrné. Loni v listopadu se kvůli tomu nemohla zúčastnit slavnostní večeře, na níž měla dostat čestného Oscara.