Zemřela Anita Pallenbergová. Na vkus Micka Jaggera byla moc nezávislá

Budoucí módní ikona se narodila za války v Římě, modeling ji pak zlákal do Německa a později do New Yorku, kde se pohybovala ve světě Andyho Warhola. Před kamerou stála od roku 1967, objevila se třeba ve filmu Candy po boku Marlona Branda, v Barbarelle s Jane Fondovou nebo ve snímku Dillinger je mrtvý, kde hrála s Annie Girardotovou.

Koncem 90. let natočila film Láska prokletá, kde byl jejím partnerem nynější agent 007 čili Daniel Craig, a několikrát hrála i v novém tisíciletí, naposled ve filmech Neapol, Neapol, Neapol, Pan Osamělý nebo 4:44 – Poslední den na Zemi.

Když hovořila o Rolling Stones, tvrdila, že ji Mick Jagger neviděl moc rád. „Na jeho vkus jsem byla příliš nezávislá. Je to šovinista. Keith kupodivu ne,“ shrnula svou osobní zkušenost.