Zemřel Leslie H. Martinson, tvůrce Batmana. Bylo mu 101 let

Psal se rok 1936, když bostonský rodák Leslie H. Martinson započal svou profesní dráhu u společnosti MGM. Od skriptu, tedy od filmové klapky, se postupně vypracoval k televizní režii, nejvíce děl natočil od 50. do 70. let, a to včetně westernového Mavericka.

Když roku 1966 natočil dvě epizody televizního komiksu Batman, nabídli mu, aby ještě téhož roku režíroval stejnojmenný film. Podílel se také na vzniku jiných komiksových sérií od titulu Zelený sršeň po Wonder Woman, ale legendu z něj udělal Batman, kterého si zahrál Adam West.

Režisér Leslie H. Martinson

Film původně plánovaný jako pilotní díl seriálu nakonec vznikl mezi první a druhou řadou seriálu, stál něco přes milion dolarů, jenom v Americe utržil trojnásobek a mimo jiné proslul parodií vystoupení Nikity Chruščova na půdě Valného shromáždění OSN.

Do Martinsonovy televizní tvorby spadají rovněž seriály Mission: Impossible, Dallas nebo Hank, ještě v půli 80. let pracoval na projektech Airwolf a Malý zázrak. „Když chcete být režisérem, musíte s tím začít ještě před natáčením. Sledujte televizi, pořád: ne pro zábavu, ale jako studium řemesla,“ říkal.