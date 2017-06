Zemřel akademický sochař Olbram Zoubek, autor posmrtné masky Palacha

Olbram Zoubek vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kam se dostal poté, co jej nepřijali na AVU. Kamenoschařské práci se učil také u Otakara Velínského. V padesátých letech pracoval jako restaurátor. Soustředil se především na kamennou plastiku a renesanční sgrafito.

K restaurování se pak Zoubek vrátil v sedmdesátých letech a obnovuje sgrafita na zámku v Přerově nad Labem.



Vůbec poprvé Zoubek vystavoval v roce 1946. O šest let později byl přijat do Ústředního svazu československých výtvarných umělců, do II. krajského střediska Umělecká beseda. Jeho členem zůstal do roku 1970.

Letos v únoru byla odhalena socha věnovaná umučenému knězi Josefu Toufarovi. „O páteru Toufarovi jsem četl knihu, kterou o něm napsal Miloš Doležal. Ta mě tak dojala, že jsem se rozhodl faráři utlučenému komunistama ve Valdicích věnovat sochu,“ vysvětloval při jejím odhalení.

Poslední velká retrospektivní výstava Zoubkových děl se konala na konci roku 2013 v prostorách Jízdárny Pražského hradu. Představilo se tam tehdy přes dvě stě soch vytvořených od poloviny 50. let až po současnost.

VIDEO: Olbram Zoubek: Napadlo mě následovat Palacha, ale neměl jsem kuráž Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poté, co v lednu 1969 Zoubek sňal posmrtnou masku Jana Palacha, nechal v červenci roku 1970 osadit jeho hrob bronzovým náhrobkem. Státní bezpečnost jej ale o měsíc později odstranila. Znovu byl osazen až v roce 1990. Kvůli těmto činnostem měl Zoubek za komunismu omezené možnosti veřejného působení.

V roce 1989 Olbram Zoubek podepsal prohlášení Několik vět. Z rukou Václava Havla pak o sedm let později převzal medaili za zásluhy.

V současné době je Zoubkovo dílo k vidění mj. v rámci festivalu Sculpture Line v Praze.

Připravujeme další informace.

Olbram Zoubek miloval vtipy. Jeden jeho oblíbený si poslechněte: