Zemřel komik Jerry Lewis, král americké komedie a televizní zábavy

Hned po válce se Jerry Lewis dal dohromady s Deanem Martinem a brzy se stali nejslavnější komickou dvojicí Ameriky. Počínaje snímkem roku Moje přítelkyně Irma spolu natočili celou sérii veseloher, než se po deseti letech rozešli za samostatnou dráhou.

Lewis si vzápětí přidal k herectví i režii, zároveň jej obsazovali velikáni jako Stanley Kramer do příběhu To je ale bláznivý svět nebo Martin Scorsese do Krále komedie, kde se potkal s Robertem De Nirem. Ještě loni se objevil v thrilleru s Nicolasem Cagem nazvaném Trust.

Vedle televizních show hostoval v seriálech včetně Simpsonových, kde jeho postava volně inspirovaná Zamilovaným profesorem dostala jméno profesor John Frink. Také zpíval, hrál divadlo, psal scénáře a produkoval, dostal řadu cen a byl navržen na Nobelovu cenu míru.

Ačkoli na hollywoodském chodníku slávy má hned dvě hvězdy, filmovou a televizní, svou životní šanci odmítl. V komedii Někdo to rád horké měl hrát roli, kterou převzal Jack Lemmon - protože Lewis se nechtěl převlékat za ženu. Později žertoval, že by mu za to Lemmon měl rok co rok posílat čokoládu.