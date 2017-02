Zemřel spisovatel Antonín Přidal, známý z pořadu Klub Netopýr

Narodil se 13. října 1935 v Prostějově. Po studiu jazyků na filozofické fakultě v Brně pracoval v 60. letech v literárně-dramatické redakci Československého rozhlasu. Za normalizace se živil hlavně překlady pod jinými krycími jmény, napsal také scénář k trezorovému filmu Straka v hrsti.

Přeložil díla zejména anglických a španělských autorů, jako jsou García Lorca, Patrick White, John Updike, Joseph Heller, Robert Lowell či Galway Kinnell. Vedle Knihy nesmyslů Eduarda Leara je asi nejproslulejším Přidalovým překladem humoristická kniha Lea Rostena Pan Kaplan má stále třídu rád.

Na počátku 90. let začal spolupracovat s ČT, a to nejen jako moderátor pořadů Z očí do očí či Klub Netopýr, nýbrž také coby autor i režisér titulů ̈Poslíček č.111, Valčík na uvítanou či Elektrický nůž. V pořadu Rozhovor na sklonku léta byli Přidalovými hosty manželé Václav a Dagmar Havlovi.

Antonín Přidal psal též hry divadelní a rozhlasové, v roce 2011 mu vyšel výbor textů z rozhlasového cyklu Potulky knihami a časem. Vydával rovněž básnické sbírky, poslední z nich se objevila před dvěma lety pod názvem Zpovědi a odposlechy.