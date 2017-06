Zemřel Adam West, velká hvězda seriálu Batman podlehla leukemii

19:00 , aktualizováno 19:00

Ve věku 88 let zemřel v pátek americký herec Adam West, známý jako hlavní hvězda seriálu Batman z 60. let. S odkazem na hercovu rodinu to v sobotu oznámil časopis Variety. Příčinou úmrtí byla leukemie.