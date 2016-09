Bridget Jonesová tvrdě porazila českou komedii Prázdniny v Provence

Na severoamerickém trhu sice nové příhody potrhlé Bridget svůj start prohrály se skutečným příběhem tamního pilota Sully - Zázrak na řece Hudson, zato v ostatních zemích plnily pokladny. Včetně Česka, kde víkendové tržby Dítěte Bridget Jonesové vyšplhaly nad 11 milionů korun.

Letní francouzská výprava rockových muzikantů v podání Davida Prachaře, Kryštofa Hádka a Vojty Kotka do pohodových míst Provence utržila při vstupu do kin 4,5 milionu korun a počtem diváků předstihla jenom o tři tisíce „bronzový“ animovaný hit roku Tajný život mazlíčků, který se drží v toptenu již šest týdnů. Nyní se jeho souhrnná návštěvnost u nás blíží 380 tisícům diváků.

Od čtvrté do šesté příčky se směstnaly tituly Sully, Obr Dobr a Lovecká sezóna: Strašpytel, do vedoucí dvacítky se vešly ještě tři novinky týdne: pokračování série Mechanik zabiják s podtitulem Vzkříšení, dokument Beatles The: Eight Days a Week i akční film s Melem Gibsonem Ve jménu krve.