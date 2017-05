V žánrových Andělech uspěla Lenny, projekt dné nebo kapela Pio Squad

Dvaadvacetiletá Lenny, která patří k mladým talentům a objevům tuzemské scény, možná v pondělí promění čtyři šance ve „velkých“ Cenách Anděl, kde je nominovaná v kategorii zpěvaček, cenu si může odnést i za skladbu Hell.o či videoklip k ní a za své album Hearts. Už dnes večer však převzala ocenění v žánrové kategorii Rock & Pop, právě za svou debutovou desku.

Žánrové ceny Anděl 2016 Alternativní hudba

Martin Evžen Kyšperský - Vlakem Elektronická hudba

dné - These Semi Feelings, They Are Everywhere Folk & Country

Martina Trchová & Trio - Holobyt Hard & Heavy

Master's Hammer - Formulae Hip-hop

Pio Squad - Stromy v bouři Jazz & Blues

David Dorůžka – Autumn Tales Punk & Hard core

Ucházím - Fragmenty vášní Rock & Pop

Lenny - Hearts Ska & Reggae

The Chancers - Trigger Warning World music

Jiří Slavík – Mateřština

Členové Akademie populární hudby, kteří o oceněních rozhodují, tak stvrdili výjimečné postavení, které mladá zpěvačka s jedinečným chraplákem na tuzemské scéně získává.

Cenu v kategorii elektronické hudby získal Ondřej Holý, který pod hlavičkou projektu dné vydal desku These Semi Feelings, They Are Everywhere. Za ni už bral cenu Apollo od tuzemských hudebních kritiků i cenu Vinyla, jež se zaměřuje na umělce, kteří do hudby přinášejí svébytné elementy.

V kategorii Alternativní hudba má cenu Martin Evžen Kyšperský za svou čtvrtou desku Vlakem, jejíž texty napsal během jedné cesty z Prahy do Brna a při nahrávání se obešel bez strunných nástrojů a živých bicích. Mezi folkaři zvítězila Martina Trchová s albem Holobyt. Z tvrdších žánrů se můžou z vítězství radovat blackmetaloví Master’s Hammer s deskou Formulae nebo punkoví Ucházím s albem Fragmenty vášní.

Seznam oceněných uzavírají hiphopeři Pio Squad, jazzový kytarista David Dorůžka, kapela The Chancers hrající ska příbuzný žánr 2tone a kontrabasista Jiří Slavík, který se s albem Mateřština obrací k folkloru.