Vypsaná fixa přiměla fanoušky luštit, název desky skryla do osmisměrky

14:58 , aktualizováno 14:58

Vypsaná fixa přichází s novou deskou, jejíž název zůstal do poslední chvíle utajený. Je totiž skrytý do osmisměrky na obálce desky a slova, která je potřeba vyškrtat, najdou posluchači až uvnitř bookletu. Kdo by tu hru nechtěl absolvovat, tomu lze prozradit, že novinka se jmenuje Tady to někde je.