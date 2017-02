VIDEO: Místo heroinu propadl sportu. A co ostatní z Trainspottingu?

11:19 , aktualizováno 11:19

Co dělali hrdinové kultovního Trainspottingu během následujících dvaceti let, než se vrátili ve filmu T2 Trainspotting? Jejich osudy odhalují sami představitelé ústřední čtveřice snímku, který do našich kin vstoupí 16. února. Zpovědi herců najdete na videu.