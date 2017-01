VIDEO: Naši trikaři vytvořili Casablanku pro Spojence s Bradem Pittem

Film se začal natáčet v únoru loňského roku v ateliérech v Londýně, několik dnů se točilo i na Kanárských ostrovech. Zemeckis se po zkušenostech s Mužem na laně rozhodl použít takzvaného modrého pozadí pro sedm set triků, o něž se rovnoměrně podělila dvě studia, americké Atomic Fiction a UPP.

V Praze pod vedením supervizora vizuálních efektů Viktora Mullera pracovalo více než sto grafiků od dubna do října. Pro vytvoření Casablanky 40. let využili obrovské množství dat nashromážděné jednak laserovým skenováním, jednak natáčením a fotografováním historických čtvrtí v Tangieru. Ta potom zpracovali do komplexních 3D scén, nočních i denních.

„Vymodelovali jsme desítky typů budov, z nichž jsme sestavovali několik čtvrtí města Casablanca. Dodělávali se digitální lidé v ulicích, auta, cesty, stromy a další detaily,“ líčí supervizor. V UPP vznikla i scéna, kdy hrdina Brada Pitta tajně přistává na pobřeží Francie, a to včetně makety letadla, dále vybombardovaný válečný Londýn, německá ambasáda či scény z pouště za písečné bouře. Ukázky z filmu najdete na videu.