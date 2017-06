VIDEO: Oni vyrazí dveře, my pálíme. Jak vypadá přestřelka v kostele

11:59 , aktualizováno 11:59

Snímek o atentátu na Heydricha, který vstupuje do kin pod názvem Smrtihlav, zveřejnil ukázku z natáčení akčního finále - přestřelky německých vojáků a našich výsadkářů ukrytých v kostele. „Oni vyrazí dveře, my zahájíme palbu, trvá to dvě a půl minuty, pak si dáme pauzu a celé znovu,“ líčí herci.