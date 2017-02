VIDEO: Holčička ukradla miminko. Film o ní se probil na Berlinale

Pátá loď je druhým celovečerním snímkem režisérky Ivety Grófové. Natočila jej na motivy úspěšné stejnojmenné knihy Moniky Kompaníkové, která se na Slovensku stala nejlepší knihou roku 2010 a inspirovala se skutečnou událostí v Česku. Vypráví o dětech, které se cítí více v bezpečí na ulici než doma.

Desetiletá hrdinka hledá lásku, kterou jí matka nedává, a najde ji, když se s kamarádem rozhodne nahradit maminku dvojici batolat. „Je to dětsky upřímný pokus napravit svět dospělých hrou na rodinu, jakou by chtěli mít,“ shrnula režisérka. Po Berlinale jde film do kin 6. dubna, ukázku najdete na videu.