VIDEO: Krvelačný otec na motorce, nejnovější role Mela Gibsona

16:52 , aktualizováno 16:52

Mel Gibson ve filmu Blood Father, který do našich kin přijde 15. září pod názvem Ve jménu krve, hraje bývalého člena motocyklového gangu, opilce a narkomana, který se nyní živí tetováním. Nerad by se vrátil do vězení, ale riskne to, aby pomohl své dceři.