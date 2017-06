VIDEO: Rozhodně ještě nekončím, zahájil Karel Gott výstavu o své dráze

Mezi hosty slavnostní vernisáže byli Gottovi kolegové Jitka Zelenková, Lešek Semelka, Petr Kolář, Marcela Holanová nebo Eva Pilarová. Dorazili také herci Jiří Krampol či Iva Janžurová. Výstavě před jejím zahájením požehnal pražský arcibiskup Dominik Duka.

Výstava na lodi potrvá až do konce září, pořadatelé očekávají, že by její celková návštěvnost mohla překročit sto tisíc lidí. Zvažují také možnost, že by ji na podzim přenesli do Německa.

Zpěvákovi se nápad líbil, s pořadateli se scházel a dával společně s nimi dohromady seznam předmětů, které by mezi exponáty neměly chybět. Rozhovor s Karlem Gottem najdete na videu.