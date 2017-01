VIDEO: Na veselé písničky jsou tu jiní šíbři, tvrdí podmanivý Stypka

David Stypka, objev minulého roku, jenž oslnil nahořklou poetikou svých skladeb, chystá debutové album. K písni Neboj, jež je první ochutnávkou z připravovaného stejnojmenného alba, představuje živý videoklip, který vznikl během podzimního turné s kapelou Jelen.

David Stypka, který vystupuje s kapelou Bandjeez, nadchnul fanoušky, hudební kritiky i kolegy z branže. Jana Kirschner o něm prohlásila, že jeho hlas je „napnutý jako struna, je v něm život, radost, smutek a veliká energie“. Poklonu mu složil i Jindra Polák, zpěvák skupiny Jelen, kterému jeho nahrávky pustil producent obou kapel Martin Ledvina. „Takový hlas a neotřelý druh poezie už jsem v Čechách dlouho od nikoho neslyšel,“ tvrdí.

Stypkovo EP Jericho, obsahující čtyři písně, vyšlo loni v létě a jeho vlajkovou lodí se stala skladba Vrány taky, ve které naplno ukázal sílu svého sugestivního hlasu.

Momentálně David Stypka dokončuje své nové studiové album, které by mělo vyjít v březnu. Sám zpěvák říká, že jeho hlavním tématem bude strach. „Kdybych hrál veselé skladby, tak budu trochu neupřímný. Na pódiu i mimo něj jsem sice asi člověk, který rád dělá srandu a miluje sarkasmus, ale u muziky to mám jinak. Beru to jako terapii. Na veselé písničky jsou tu jiní šíbři. Ode mě to zatím žádná juchačka nebude,“ vysvětluje Stypka, který je výhradním autorem svých písní.

Stypka bude hostem kapely Jelen i letos na jaře. Vlčí srdce Tour bude pokračovat o 16. února, kdy obě kapely zahrají v Zábřehu na Moravě. Celkem hudebníci navštíví čtrnáct měst včetně Plzně, Kolína, Teplic, Olomouce nebo Jindřichova Hradce.

„Také letos budeme hodně hrát, v březnu konečně vydáme desku, natočíme nový klip a na jaře znovu vyrazíme na turné s Jelenem. V létě nás čekají některé festivaly, mimo jiné znovu pojedeme do rumunského Banátu. Kalendář se plní a jsem za to moc rád,“ přibližuje Stypka své plány.