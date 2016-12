VIDEO: Skok důvěry ze 40 metrů. Kaskadéři ve filmu Assassin’s Creed

Režisér Justin Kurzel trval na tom, aby bohatá akční stránka vypadala co nejvíce přirozeně, bez digitálních triků, které se dnes běžně používají. Takže za herce zaskočil kaskadér, který předvádí volný pád při takzvaném skoku důvěry; výška se stupňuje z dvaceti na čtyřicet metrů.

Kořeny příběhu sahají až do Španělska 16. století, éry inkvizice. Souboj dvou tajných řádů ovlivňující dějiny lidstva odhalí hrdina poté, co mu moderní technologie umožní vstoupit do genetických vzpomínek předků a prožít je. Dokument z natáčení filmu Assassin’s Creed najdete na videu.