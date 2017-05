Vetřelec se vrací na lodi Covenant. Prý lepší než Prometheus

Ví se jen, že jako první z řady ukáže nahotu a že tu zazní tradiční věta žánru: „Zabte tu věc!“

Proč právě hororová sci-fi se slizkými netvory, jejichž první útok v roce 1979 přežila z celé posádky jen postava Sigourney Weaverové, založila fanouškovský kult, neví vlastně ani sám režisér Ridley Scott. „Vždycky jsem Vetřelce považoval za dobře udělaný béčkový film. Tedy za příběh s prostým modelem: sedm lidí se nachází ve starém temném domě a my hádáme, kdo umře první a kdo přežije.“

V nejnovější kapitole, kterou Scott označuje za „děsivou noční můru“, má posádka vesmírné lodi Covenant kolonizovat vzdálenou planetu na opačném konci galaxie. Nový svět, který nečekaně objeví, se jim zpočátku zdá být dosud nepoznaným idylickým rájem. Ve skutečnosti je však čeká temná brutalita v podobě smrtícího netvora, jemuž se nelze ubránit – zbývá jedině zoufalý pokus o útěk.

„Vymyslel jsem koncept, který nás přivede až k původnímu Vetřelci. Vždycky mě zajímalo, proč si žádný z tvůrců původních tří pokračování nepoložil dvě logické otázky – kdo a proč tyto bytosti vytvořil. Díky mému Prometheovi povstal Vetřelec z mrtvých, a teď se konečně nabízí prostor odpovědět na obě klíčové záhady. Dotýkáme se témat smrtelnosti a nesmrtelnosti, umělé inteligence, blížíme se k samému jádru,“ naznačil Ridley Scott, jehož v druhém dílu původní série vystřídal James Cameron, ve třetím David Fincher a ve čtvrtém Jean-Pierre Jeunet. Od Promethea vzal projekt zpět do svých rukou.

Fassbenderovo sólo

„K matce všech Vetřelců“, jak režisér směr cesty pojmenoval, míří ve vědecké expedici silná herecká sestava. Kapitána představuje James Franco a jeho ženu Katherine Waterstonová, druhý manželský pár tvoří Billy Crudup a Carmen Ejogo, doplňují je Danny McBride, Amy Seimetzová, Demián Bichir, Nathaniel Dean a hlavně jediný umělý pasažér, kterého ztělesnil Michael Fassbender.

„Má sloužit a chránit jako dobrý policista,“ říká herec o své postavě. „Uvažuje logicky a zůstává odolný vůči citům, třebaže někteří členové posádky, zvláště jedna žena, s ním zkoušejí najít emoční propojení. Jenže žádné neexistuje,“ tvrdí Fassbender.

Vetřelec: Covenant se točil 74 dnů v Austrálii a na Novém Zélandu a v současné době už se píše scénář následujícího dílu, jehož natáčení má podle Scotta začít za čtrnáct měsíců. Cyklus by tak v kinech mohl vyvrcholit napřesrok, čtyřicet let po vzniku legendy. A to bez ohledu na přijetí nynějšího filmu, o kterém Screen International napsal, že je to „dlouhá plochá cesta plná krvavých šoků“.

Ovšem fanoušci, kteří pronikli na londýnskou premiéru, projevují trochu více nadšení, podle nich je lepší než Prometheus – což by zase nebyla taková výhra.