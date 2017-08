Horory vracejí úder, ve vlastním vesmíru už vydělaly miliardu dolarů

Společnost Warner Bros říká svému projektu „Conjuring Universe“, a to podle úspěšného, zatím dvoudílného snímku, jenž se u nás promítal pod názvem V zajetí démonů. Spadá do producentské dílny Petera Safrana, jejíž výtvory včetně nedávné novinky Annabelle 2 utržily celosvětově miliardu dolarů.

Pokračování hororu o démonické dětské strašidelné panence Annabelle 2: Zrození zla vyhrálo svůj první víkend v Americe i u nás a v současné době má na kontě více než sto milionů dolarů ze vstupného. Při svém nástupu ovládlo šestadvacet trhů, což značí nejsilnější start hororového díla z Warner Bros.

„Hororový žánr vždy byl nedílnou a důležitou součástí DNA naší firmy,“ prohlásil Toby Emmerich z Warner Bros Pictures Group. „Během desetiletí se rozhodně vyvíjel a na náš hororový vesmír i všechny talentované lidi, kteří ho stvořili, jsem neuvěřitelně pyšný.“

Jen titul V zajetí démonů 2 utržil 320 milionů dolarů, jeho první díl má na kontě 319 milionů a úvodní Annabelle 257 milionů. Takže se bude pokračovat, studio již pracuje na filmu V zajetí démonů 3 i na snímku The Crooked Man, jenž je od série odvozen. Oba jsou v plánu na příští rok stejně jako horor The Nun.

Za úspěšnou kolekcí stojí s producentem Safranem scenárista a režisér James Wan, rodák z Malajsie, který studoval v Austrálii a byl u vzniku kultovní hororové série Saw. Nyní natočil svůj první komiks, snímek Aquaman, a tvrdí, že by ho bavilo, kdyby mohl tváře z party Avengers přenést do hororové stáje.