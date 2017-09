Viewegh znovu píše pro unavené rodiče. Blíží se Velký knižní čtvrtek

Zatímco tituly z jarní edice z prodejního hlediska aspirují především na pozici příjemných společníků pro prázdninové měsíce, podzimní tituly Velkého knižního čtvrtka mají šanci se stát nejžádanějšími vánočními dárky. Větší snaha nakladatelů i autorů oslovit čtenáře s co nejatraktivnějšími tituly tak dává smysl.

Spisovatel Michal Viewegh navazuje na své Krátké pohádky pro unavené rodiče, které vyšly před deseti lety. Tentokrát se jmenují Nové pohádky pro unavené rodiče a vydává je nakladatelství Druhé město. Jejich protagonistky Bára a Sára oproti prvnímu dílu trochu povyrostly a jsou v pubertě. Babička Vilma navíc onemocněla Alzheimerovou chorobou a maminka hlavních hrdinek se ji rozhodne vzít do domácí péče.

Kromě Viewegha tentokrát na děti cílí i Petra Soukupová. Nabízí jim však vyprávění žánrově trochu netypické pro dětskou literaturu – a to příběh detektivní. V knize Kdo zabil Snížka?, kterou vydává nakladatelství Host, se malá Martina vydává společně s kamarády po stopě vraha jejího psa Snížka.

Budou se pitvat vztahy

Jeden z největších bestsellerových potenciálů tentokrát připadá na Povídky na tělo autorky Martiny Formanové. Manželka režiséra Miloše Formana píše o partnerských či intimních vztazích a jejich rozmanitých podobách. „Střetává se tu nejen ženský svět s mužským, ale i naše představy o sobě a o druhých se skutečným a nahodilým chodem světa,“ píše o povídkách nakladatelství Prostor.

Velký knižní čtvrtek 19. října 2017

Ze světa filmu si k literatuře už podruhé odskočila režisérka Andrea Sedláčková. Ne ale úplně, vypráví totiž příběh herečky, která se musí potýkat se světlými i stinnými stránkami své profese včetně bulváru i nedůvěry okolí. Kinematografii mezi tituly zastupuje ještě Sběrná kniha Pavla Kosatíka a nakladatelství Paseka, která má být nejucelenějším pohledem na život i tvorbu významné české dokumentaristky Heleny Třeštíkové.

Z biografických knih zaujme rovněž knižní rozhovor básníka Milana Ohniska s hudebníkem a zarytým bojovníkem proti komunismu Davidem Kollerem. Vydává jej Druhé město a nese anglický název Who the Fuck Is David Koller?

Ze zahraniční literatury se na pulty českých knihkupců navrátí britský spisovatel Ben Aaronovitch se svou městskou fantasy ságou, tentokrát pod názvem Záludné léto.

Ze Slovenska k nám dorazí mrazivá Trhlina Jozefa Kariky, která poodhaluje nevysvětlitelné mizení lidí v pohoří Tríbeč, jednu z největších slovenských záhad. Tyto tituly pro dospělé z nakladatelství Argo doplní ještě Potíže s empatií Gavina Extence o mladém a ambiciózním manažerovi, ve kterém zhoubný nádor navzdory jeho přání probudí pocit empatie s okolím.

O něco větší drama přinese Mokrá ryba Volkera Kutschera, která čtenáře přenáší do Berlína roku 1929, města plného kokainu a politických pouličních bitev.

Do výběru patří ještě Kryštofovy nebetyčné maléry od autorky rozhovoru se Zbigniewem Czendlikem Markéty Zahradníkové, Kromobyčejná pouť Barnabyho Brocketa, Geniální přítelkyně 3, Africká zima, Dcera krále močálů a Jak postavit železnici.