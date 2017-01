Vánoční knižní trh ovládli čeští autoři. Bodovala i osmá část Pottera

Nejoblíbenější knihou Velkého knižního čtvrtku se v prvním ročníku ankety stalo dílo Lucie Fialové The Tap Tap Řiditel... celý článek

Osmý díl Harryho Pottera s podtitulem Prokleté dítě právě vychází v češtině. Nabízí poctivý návrat do kouzelnického... celý článek

V sobotu měla v londýnském West Endu premiéru očekávaná hra Harry Potter and the Cursed Child. O půlnoci potom šel do... celý článek