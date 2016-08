Geoffrey Rush coby Albert Einstein. I seriál Génius vznikne u nás

Přesněji řečeno Rush, nositel Oscara za snímek Záře a tří nominací včetně Královy řeči nebo Zamilovaného Shakespeara, představuje geniálního vědce ve zralém věku. V mladých letech Einsteina hraje anglický básník a muzikant Johnny Flynn, jehož otec Eric Flynn se proslavil v muzikálech.

Životopisný příběh o několika epizodách, který je součástí portrétního cyklu slavných osobností, bude vysílat v příštím roce stanice National Geographic. Slibuje vyprávění o tom, jak „úředník Einstein nemohl za své rané kariéry získat ani místo učitele, ani doktorát, přesto dokázal vyvinout teorii relativity“.

V Česku se bude Génius natáčet od konce letošního srpna až do února příštího roku, během září na pražské Štvanici vzniknou též záběry pro film Borg vs. McEnroe, jenž líčí souboj tenistů roku 1980 ve Wimbledonu a ve kterém jednu z titulních rolí vytvoří idol mladých Shia LaBeouf.

Jiné chystané zahraniční projekty svůj zájem o Prahu a její filmařské zázemí teprve nezávazně ohlašují. Vedle televizních nebo dokumentárních projektů k nim patří například temná romance The Tour Guide, akční film FF Global, válečné životopisné drama I Belong to the Shadows, horor Earthworks nebo fantasy zasazená do Ruska 19. století a připravovaná pod názvem Obsessions.

Z hvězd, které by se mohly u nás objevit, lze zmínit Natalii Portmanovou a Susan Sarandonovou, hrdinky dramatu Smrt a život Johna F. Donovana, nebo Ala Pacina a Roberta De Nira, kteří se objeví v akčním filmu s čínským hrdinou Americká pomsta, známém také pod titulem Noodle Man.