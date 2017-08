Když už to nešlo s pitím ani bez pití. Švehlík vládne filmu z léčebny

Drsnou i zábavnou, zejména však nebývale otevřenou zpověď začíná známý literát popisem své vypjaté životní etapy, „kdy už to nešlo s pitím ani bez něj. Všechno jsem to věděl, ale nemohl jsem bez alkoholu udělat ani krok. Na léčebnu jsem čekal jako na vysvobození. Byl to očistec,“ píše v knize sám o sobě jako Josef F.

Svátek, který chystal v mezinárodní koprodukci a s Christopherem Plummerem v hlavní roli též přepis jiného Formánkova románu, příběhu poutníka dějinami Mluviti pravdu, nicméně podotýká, že Úsměvy smutných mužů se neodehrávají jenom v léčebně. „Náš film vypráví o úspěšných mužích, kteří spadli až na samé dno, proto také pozoruje, jaká byla jejich dráha a jak se na scestí dostali,“ říká režisér snímků Hodinu nevíš a Blízko nebe či předloňské televizní Reportérky.



Čtyři hrdinové se potkávají na samém startu svého odhodlání začít znovu. Švehlíkův spisovatel Josef, který je v léčebně poprvé, si namlouval, že mu pití pomáhá při psaní a komunikaci s lidmi.

Ondřej Malý hraje Honzu, někdejšího reprezentanta v triatlonu a účastníka nejtěžšího závodu na světě zvaného Ironman. Milan, kterého představuje Jaroslav Dušek, býval geniálním matematikem, než ho kvůli alkoholu zavrhla celá rodina. A konečně Tomáš v podání Ivana Fraňka odháněl pitím výčitky kvůli milostné aféře s nevlastní dcerou.

Prostředí léčebny zalidňují i jiné postavy, členové personálu či další pacienti od pornoherce k milovníkovi psychotropních hub. V popředí nicméně zůstává spisovatel utěšující se falešnou nadějí, že stačí to „nějak překlepat“ a venku se pak uvidí. Jenže když má první odvykání za sebou a vyrazí s rodinou za dcerou z prvního manželství do Irska, objeví tam tajnou skrýš na alkohol – a spirála se znovu roztočí. Současná manželka i s dcerkou jej opustí, opilý literát za volantem taktak přežije těžkou nehodu, zkrátka není jiné cesty než zpátky do léčebny, kde už čekají staří dobří známí.



Co se dělo dál ve skutečnosti, to už vědí nejen ctitelé Formánkových knih. Abstinující literát zkusil najít novou, vysvobozující závislost v běhání, zúčastnil se dokonce televizní reality show Parta maraton, ve které šestice antisportovců absolvovala tvrdý trénink vrcholící maratonským závodem. Loni vydal autorskou novinku Dvě slova jako klíč s podtitulem Laskavá kniha o podivuhodných osudech dotýkajících se života Teodora D., v níž se vrátil k motivům své prvotiny Prsatý muž a zloděj příběhů.

Ovšem jaké vyústění bude mít filmová podoba Úsměvů smutných mužů, zjistí diváci až o premiéře, která se plánuje na jaro roku 2018.