Veškrnová mě svým řidičským umem překvapila, tvrdí šofér Ferata

Ferat je vlastně model Škoda 724 Super Sport z roku 1971, který se nikdy nezačal vyrábět. Díky filmu Upír z Feratu se však stal slavným. Kdo si na Super Sport tenkrát vzpomněl?

V březnu 1981 vývojové oddělení v Mladé Boleslavi navštívili pracovníci filmových ateliérů Barrandov s přáním, zda by firma Škoda zapůjčila pro natáčení filmu Upír z Feratu deset let starý prototyp Š 724 Super Sport. Byl to tehdy nápad Theodora Pištěka, původní záměr koupit pro film nějaké porsche by totiž udělal do rozpočtu filmu velikou díru. Vedení vývoje zapůjčení vozu nakonec povolilo včetně změn navrhovaných Pištěkem.

Tak jste se objevil ve filmu jako pilot Ferata?

Součástí smlouvy se Škodou bylo zapůjčení řidiče a týmu mechaniků, který bude po dobu soutěže vůz doprovázet. Vzali nám míry na kombinézy, a tím se z nás stal tým Ferat. Se mnou filmaři uzavřeli smlouvu, abych s Feratem jezdil, ale nebyl za volantem nikdy vidět. Naštěstí měl Ferat dobře zatmavená skla a díky tomu se nemusely žádné záběry opakovat.

Dagmar Veškrnová, kterou jsem dubloval, mě překvapila řidičským umem, přecházela bez problémů plynule ze sanitky do Ferata a nakonec ještě odjela s trabantem. Ve Feratu strávila minimum času a jízda v něm ji příliš neoslňovala, protože po natáčení scény s Feratem na boku byl v kabině silně cítit benzin, který vytekl odvzdušněním do prostoru za kabinou. Sedět v takto zamořené kabině bylo za trest.

Kolik bylo vyrobeno Feratů?

Model 724 existoval jediný, ale filmaři potřebovali mít auta dvě, takže ve finále existovalo jeden a půl Ferata. Ta půlka byl předek vyrobený pro natáčení scény, ve které se Jiří Menzel snaží dostat k motoru Ferata a po proražení karoserie narazí na pohybující se vnitřnosti Ferata poháněné vačkami. Po natáčení této scény byl pak předek vozu spálen.

Co jste říkal na konečnou podobu filmu, který nějaký čas nemohl kvůli zákazům do kin?

Režisér Juraj Herz je člověk, který má rád pestrý film, který je plný překvapení a košilatých scén i scén bez košil. Místo hodně zajímavých záběrů ze závodění byly ve filmu spíše choulostivé scény, do kterých tehdejší cenzoři rádi zasahovali, a musely se zredukovat. Takže z mého pohledu z toho nakonec vznikl film, na kterém je cenzura hodně znát, i když za to tvůrci rozhodně nemohou.

Jaký byl osud vozu, který se objevil ve filmu Upír z Feratu?

Od natočení filmu je vůz ve škodováckém muzeu. I když je to téměř 50 let, co se Ferat narodil, tak i dnes provokuje každého, kdo k němu do muzea přijde. Nikdo se tomu neubrání. I znalec aut, který už něco viděl, na něj kouká se zálibou. To auto má svojí duši a člověk u něho pátrá po tom, čím ho Ferat přitahuje. K nápadu ho vyrábět se však nikdy nikdo už nevrátil.