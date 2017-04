VIDEO: Dva miliony lidí sledují, jak Emma Watsonová ráno vstává

Jak by vypadal svět, kde by všichni všechny sledovali v přímém přenosu čtyřiadvacet hodin denně? Odpověď dává ukázka z filmu The Circle, v níž hrdinka v podání Emmy Watsonové vstává z postele za asistence dvou milionů diváků, kteří jí posílají vzkazy.