UDG na turné nestíhají hrát celou desku, je dlouhá jako cesta do Liberce

Kapela UDG pokračuje v turné ke své loňské desce Emotikon. Navštíví kluby v desítce měst, nejbližší koncert se koná v pátek v Litomyšli, 15. března se zastaví také v pražském Lucerna Music Baru.

„Na poslední desce je šestnáct písniček, což je až neobvykle vysoké číslo. Takže je z čeho vybírat,“ říká kytarista kapely Tomáš „Volt“ Vohradský. „Je fakt, že to album je opravdu dlouhé, já však na všechny výtky říkám, že přece každý může některé písničky přeskočit. Navíc se to hodí třeba do auta. Já mám vyzkoušené, že to přesně vyjde na trasu z Liberce do Prahy,“ dodává Volt.

UDG některé skladby prezentovali živě už loni v létě, ale do festivalových setů se jich moc nevešlo. „Tam byl prostor tak na jednu dvě. Na podzimní turné už jsme zařadili asi sedm věcí. Teď máme v plánu ty písničky zase trochu obměnit,“ slibuje kytarista. „Mimo jiné proto, aby se nenudili ti, kteří byli na minulých koncertech a teď přijdou zase.“

Pokud se na některé kousky nedostane vůbec, pak jde především o skladby, do nichž UDG pozvali hosty. „To je třeba duet se slovenskou písničkářkou Mirkou Miškechovou. Což je nereálné, protože ji nebudeme kvůli jedné písničce tahat po koncertech. To samé platí o skladbě Déšť i pláč, kde zpívá Rina, nový objev scény,“ líčí Volt. Zároveň však nevylučuje, že by se alespoň jedna z hostujících objevila pražském koncertu. „Tedy pokud se tu písničku dokážeme znova naučit.“

V Lucerna Music Baru by také měly vzniknout poslední záběry pro chystaný živý videoklip, který obsáhne koncerty, šatny, dodávky a možná i hotely. „Ale těch nebude moc. Kapely a hotely, to je trochu tabu,“ usmívá se Volt.

Místo koncertu mejdan

UDG loni absolvovali společné turné s Xindlem X a Voxelem, což je model, který jde dnes hodně do módy. Kapely si tím trochu vypomáhají a pro fanoušky je to přidaná hodnota. „Místo na jeden koncert jdou vlastně na celovečerní mejdan,“ tvrdí Volt. „Skoro pokaždé se to nakonec pěkně rozjelo. Začínal Voxel a my jsme se potom střídali a na konci byl ještě jeden společný set. Jenže když odehrajete jako druzí, tak máte v šatně hodinu a půl času a nějak to musíte vyplnit. Ty závěrečné sety podle toho vypadaly. Ale musím uznat, že Xindl se svou kapelou se drželi víc než my,“ podotýká Volt.

Ostatně UDG se svou pověstí bouřliváků nikdy netajili. „Myslím, že po tuzemských hotelech máme docela dost zákazů, ale tak rok dva se už nic hrozného nestalo. Protože největší problém je, když je hotel provázaný přímo s pořadatelem koncertů,“ říká kytarista.

„Nicméně žádnou televizi jsme nikdy z okna nevyhodili. Většinou jde o to, že se kvůli nám budí ostatní hosti, nějaký ten vystříkaný hasičský přístroj, normální věci,“ líčí Volt.