Teď nás špehuje třeba i telefon. Kachyňovo Ucho je stále aktuální

„Viděla jsem ten film před mnoha lety, ale tentokrát jsem se na něj raději nedívala, to srovnání není z pohledů herců na místě. Nesnažíme se o nápodobu,“ ujišťuje Antonie Talacková v roli funkcionářské paničky Anny, ve filmu ztvárněné Jiřinou Bohdalovou.

„V některých scénách si uvědomuji, že se toho hodně nezměnilo. I v době, kdy není totalita, jsme vystavováni totalitním principům. Každý máme neustále zapnutý telefon, koukáme do něj před spaním...,“ srovnává Talacková, když upozorňuje na nadčasovost tématu, kterým chtěli původní tvůrci filmu, jenž za normalizace okamžitě skončil v trezoru, poukázat především na paranoidní situaci 50.let.

„Pro mne jako pro ženu je to však nejaktuálnější v tom, co s lidmi po deseti letech manželství dokáže udělat zásah zvenku. Ta pravidla, ty principy, které jsme nuceni dodržovat. Bez ohledu na to, zda jsme v totalitě či nikoli,“ popisuje herečka. Adaptace Ucha není nijak aktualizovaná, Procházková jej pouze upravila pro potřeby divadelní scény.

„Ve filmu hrála spousta lidí, střídalo se několik prostředí. My jsme doma,“ říká Talacková. Diváky čeká komorní drama pouze z interiéru bytu manželů. „Je to ten nejzásadnější obraz z filmu, který si vybavíte – když jsou doma a postupně se odhaluje problematika příběhu,“ dodává. Vedle Talackové se v roli Ludvíka, náměstka ministra, objeví Daniel Bambas (ve filmu Radoslav Brzobohatý), bezejmenného fízla ztvární Jiří Maryško.

Premiéru plánují Vinohrady na Studiové scéně v pátek.