Našli konečně U2 klíč k Trumpovi? Desky vydají i Starr nebo Plant

Původně to mělo být čistě country album. Bubeníkova láska k této hudbě stejně jako k westernům se váže do dob jeho dospívání a Ringo Starr naposledy podobnou žánrovou desku vydal v roce 1970 pod názvem Beaucoup of Blues.

Jenže z plánované cesty do Nashvillu sešlo, Starr nakonec nahrával u sebe doma a zapojil kromě jiných Paula McCartneyho nebo kytaristu Eagles Joe Walshe. „Dopadlo to nakonec jako běžné ringovské album – balada, country song, rocková písnička. A je to celé velmi nenucené. Dneska už nepotřebujete prostor, jaký jsme mívali v Abbey Road. Někdy doma zaštěkal pes a na té nahrávce to zůstalo,“ prozradil sedmasedmdesátiletý hudebník magazínu Rolling Stone o svém devatenáctém sólovém albu.

Mezi spoluautory, kterými se Starr tentokrát obklopil, se objeví třeba Dave Stewart z Eurythmics nebo Peter Frampton, který do skladby Laughable vnesl trochu politiky. „Víte, že já jsem apolitický, verš ‚bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo tak smutné‘ je Peterův a já to cítím podobně. Ale nebudu nikoho jmenovat,“ prohlásil Starr v odpovědi na otázku, zda jde o narážku na Donalda Trumpa.

Novinku ohlásil také bývalý zpěvák Led Zeppelin Robert Plant, desku Carry Fire, jež by měla vyjít 13. října, avizoval singlem The May Queen, což je část textu z hitu Stairway to Heaven. Plant se však dušuje, že tak to neměl v úmyslu.

Plant přibral folkaře

Na albu se opět podílela Plantova kapela The Sensational Space Shifters, s níž ho mohli vidět i tuzemští fanoušci. Nově přibral folkového multiinstrumentalistu Setha Lakemana. „Jeho energie, nadšení a humor jsou skvělým doplňkem, ale nejlepší je samozřejmě jeho hraní,“ řekl Plant časopisu NME.

Do třetice se zatím jen spekuluje o tom, že by konečně mohlo spatřit světlo světa album irských U2. Deska Songs of Experience měla coby pokračování nahrávky Songs of Innocence vyjít původně už v roce 2016, kapela nakonec její vydání zastavila v reakci na zvolení Trumpa americkým prezidentem s odůvodněním, že se bude muset „zamyslet nad deskou a nad tím, jak souvisí se současným světem“.

Většina desky Songs of Experience byla hotová před Trumpovým zvolením, takže se předpokládá, že U2 napsali několik nových písní, jež na album zařadí. Alespoň to letos v lednu sliboval kytarista Edge.

Hudební magazín NME tvrdí, že album by se zpožděním mělo vyjít letos v prosinci s odkazem na Bonovo prohlášení, že by byl rád, kdyby desku vypustili „před začátkem roku 2018“. List The Irish Sun zase tvrdí, že vyjde 1. prosince, tedy na Světový den boje proti AIDS. Což dává smysl, protože zpěvák U2 spoluzaložil charitativní organizaci Product Red, která s onemocněním pomáhá bojovat.