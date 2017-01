Místo novinky slíbili U2 turné, deska se prý nehodí do Trumpova světa

Ač mají U2 už téměř hotové album Songs of Experience, fanoušci se ho zřejmě jen tak nedočkají. Vydání následníka více než dva roky staré desky Songs of Innocence se rozhodla kapela překvapivě odložit.

„Řekli jsme si: Počkat, musíme se zamyslet nad tou deskou a nad tím, jak souvisí se současným světem. Asi osmdesát procent textů bylo vytvořeno předloni a začátkem roku 2016. A nyní, jak budete jistě souhlasit, je svět trochu jiné místo,“ vysvětloval nečekaný krok kytarista Edge magazínu Rolling Stone zejména v narážce na nečekané zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem.

„Budeme asi muset napsat pár nových písní, protože to je naše práce. Takže si musíme nechat trochu prostoru ke kreativnímu nadechnutí,“ dodal a přirovnal situaci ve světě ke kyvadlu, které se právě pohnulo na úplně opačnou stranu.

Kapela tak místo nového alba oznámila světovou tour k oslavě třicátého výročí veleúspěšné desky The Joshua Tree. Série koncertů po Evropě a Severní Americe měla začít v květnu. I tímto turné se chtěli U2 vyjádřit k dnešnímu světu. Edge totiž přirovnává dobu vzniku Joshua Tree, tedy éry tvrdého thatcherismu, k současnosti.

„Thatcherová nám tehdy ležela v žaludku kvůli snahám potlačit hornické stávky; ve Střední Americe se v té době odehrávalo spoustu lumpáren,“ doplnil kytarista i v narážce na politiku tehdejšího prezidenta USA Ronalda Reagana, zejména tedy zřejmě invaze na Grenadu v roce 1983. Kapela má pocit, že se dnešní doba politicky tvrdým osmdesátým letům opět přiblížila. „Písně z Joshua Tree náhle dostávají nový rozměr, rezonují úplně jinak než před třemi čtyřmi lety,“ doplnil Edge.

Alba Joshua Tree z roku 1987 se po světě prodalo více než 25 milionů kusů. Skupina se dostala do čela hudebních žebříčků díky hitům jako With Or Without You, Where The Streets Have No Name a I Still Haven’t Found What I’m Looking For.