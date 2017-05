Nejtajnější z tajných. Na kult naváže po čtvrtstoletí seriál Twin Peaks

V prvním příběhu se tělo středoškolačky Laury Palmerové našlo vyplavené na břehu řeky a zabalené do igelitové fólie. Její smrt přijel do městečka Twin Peaks vyšetřit zvláštní agent FBI Dale Cooper, kterého hrál Kyle MacLachlan - a právě MacLachlan spolu s dalšími herci se vrátil do projektu, za nímž stojí Lynch s Markem Frostem coby autoři scénáře i výkonní producenti.

V době vzniku původních řad, tedy počátkem 90. let, znamenal seriál naprosté zjevení. Vyhrál tři Zlaté globy a jeho neochvějnou pověst potvrzuje také fakt, že z někdejšího projektu přešlo do nového celkem 39 herců. Tvůrci navíc slíbili, že budou držet styl, zatím však drží hlavně bobříka mlčení.

Nekonají se žádné novinářské projekce ani hromadné slavnostní předpremiéry, začne se naostro rovnou celosvětovým vysíláním. V Česku uvede HBO první dva díly v noci z neděle na pondělí, tedy 22. května ve tři hodiny ráno, od šesti hodin budou na HBO GO k dispozici hned čtyři díly.

Jedna projekce se konala, byla však určena pouze lidem ze štábu, jejich rodinám, přátelům a pár novinářům. Všichni museli přísahat, že nic nikomu neprozradí, a Lynch na úvod řekl jen pár slov: „Mám rád stromy, mám rád les. Když budete tiší, uslyšíte vítr v jehličí, a čím hlouběji do lesa půjdete, budete blíž a blíž. Vítejte ve světě Twin Peaks.“

Teprve po odvysílání Lynch a MacLachlan předvedou úvodní dvě části zahraničním novinářům akreditovaným v Hollywoodu a festival v Cannes si musí na projekci počkat až do čtvrtka, bez obvyklé tiskové konference, natož rozhovorů. Podle produkce se po dobu vysílání vůbec nebudou poskytovat.

Oč tajnější je obsah, o to více pokynů udílí médiím stanice Showtime, jež seriál vyrobila a ve Státech vysílá. Žádá třeba formulaci „nové Twin Peaks“ místo „Twin Peaks se vrací“, nepřeje si „žádné popisné, kategorizační či srovnávací výrazy jako mystery či thriller“, trvá na označení díly, nikoli epizody.

Jenže v internetové době sotva může zabránit tomu, aby si úkaz jménem Twin Peaks žil vlastním životem. Tudíž už pár dní před premiérou se „utrhlo“ pár desítek fanoušků tvrdících, že již pokračování viděli, a rovnou přidělili hodnotící známky. Vysoké, jak jinak, až kolem 99 procent. Zatím.